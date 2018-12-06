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البحرين تحسم الجدل حول "زيارة نتنياهو"

عرب وعالم

وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين

وكالات

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هل تكون البحرين الوجهة القادمة لـ"نتنياهو"؟

البحرين

زيارة

نتنياهو

حسمت دولة البحرين الجدل المثار منذ عدة أسابيع حول زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنايمين نتنياهو للمنامة.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، وردا على سؤال في هذا الشأن، خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "في السابق زار مسؤول إسرائيلي البحرين ضمن مخرجات مؤتمر مدريد، حدثت عدة مؤتمرات، أحدها استضافته البحرين، وحضر المؤتمر وزير إسرائيلي، إذا كان هناك هدف معين وكان هناك شيء نريد تحقيقه له بعد كبير واستراتيجي ليس لدينا معوقات في هذا الجانب، أما ما يتردد اليوم عن زيارات فهو غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) قالت إن إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دولة عربية أخرى ليس لها علاقات دبلوماسية معها، وذلك بعد أن زار سلطنة عمان.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنها علمت بوجود رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم تسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة، ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ.

وقال هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، إن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

لكن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "لا علاقة لمرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية، وليس لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".



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