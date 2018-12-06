«السيسي»: مركبات ذاتية القيادة في العاصمة الجديدة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية، الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استقبل الرئيس ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال الرئيس خلال لقائه: نقدر نشاط شركة "سيسكو سيستمز" في مصر الداعم لمبادرات التحول الرقمي من خلال استثماراتها المتنوعة، وللجهود التي تقوم بها لبناء قدرات الكوادر الشابة المصرية عن طريق نقل الخبرات التكنولوجية، بما يتواكب مع إستراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بتلك الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتابع السيسي: استعداد مصر لتقديم الدعم للشركة الأمريكية لزيادة استثماراتها والتوسع في أعمالها في مصر، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل واستغلال كفاءة العنصر البشري المصري في المجالات الرقمية، خاصةً في قطاعات البحث والتطوير، بالإضافة إلى مساعدة الشركة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالنظر إلى روابط التعاون الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر بدول القارة.

وأشار إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز" في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال

وأكد على اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية.

وأشار إلى إمكانية التعاون المشترك مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، وذلك لاستخدامها في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.



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