الأمن العراقي يقتحم الجامعة في بغداد

06 ديسمبر 2018 - 04:57 م

اقتحم جهاز الأمن الوطني العراقي، كلية التراث الجامعة في العاصمة العراقية، بغداد، واعتدى بالضرب على أمن الجامعة.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان مقتضب: "تعرضت جامعة التراث إلى اقتحام من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، أرسلت من قبل، أمين سر الجهاز، حميد الشطري". وذلك بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وذكرت الرئاسة العراقية أن "قوات الأمن الوطني العراقي اعتدت بالضرب على عناصر أمن الكلية، واعتقلته".

وناشدت رئاسة الجامعة "رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بالنظر في هذه القضية، وإنقاذ الجامعة من المسلحين".