خبير اقتصادي: العملة الورقية تنقل الأمراض بين المواطنين

06 ديسمبر 2018 - 04:53 م

قال الخبير الاقتصادي حمدي الجمل، إن الدولة المصرية كانت بحاجة إلى إصدار النقود البلاستيكية على الأقل لتقليل تكلفة الطباعة كل عام، حيث يتم إعدام الكثير من النقود الورقية، لافتًا إلى أن العملة الورقية غالبًا ما تنقل الأمراض بين المواطنين.

وأشار "الجمل"، خلال حديثه لبرنامج "السوق"، المذاع على قناة "الغد"، إلى أن السبب الرئيسي وراء إصدار البنك المركزي عملة بلاستيكية بديلة عن الورقية، لتسهيل التعامل مع ماكينات الصرف الآلي كآلية جديدة، في إطار منظومة الشمول المالي التي تطبقها الدولة، لافتًا إلى أنه من المتوقع بعد 10 أو 20 عامًا انتهاء التداول والتعامل بالنقود بين البشر؛ لأنها ستكون بين يد الناس على تطبيقات الهاتف المحمول.



