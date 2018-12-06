ما العرض الذي قدمه نتنياهو للسلطان قابوس؟

06 ديسمبر 2018 - 04:48 م

كشف عزام الأحمد، المسئول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، تفاصيل مثيرة بشأن ما جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى سلطنة عمان.

وأكد "الأحمد"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن قال نتنياهو للقائد العماني سلطان قابوس بن سعيد إنه مستعد للتنازل عن الأراضي، ولكن ليس السيطرة الأمنية، للفلسطينيين.

وسافر نتنياهو إلى مسقط، أواخر شهر أكتوبر، للقاء بقابوس، وأصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الدولة الخليجية علنا منذ أكثر من عقدين.

وأجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، زيارة نادرة إلى رام الله أواخر شهر أكتوبر للقاء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقل الأحمد، عن عباس قوله لابن علوي: "ما قاله نتنياهو أقوال قديمة كثيرا ما يكررها، وخدعة، وهو ليس جادا بخصوص السلام".

وقلل الأحمد، من أهمية زيارة نتنياهو إلى عمان، التي يقال إنها تقيم علاقات سرية غالبا مع إسرائيل منذ سنوات، قائلًا "نعلم أنه لم يتم أبدا قطع العلاقات بين إسرائيل وعمان".

وأضاف: "لدى العمانيين طريقتهم بإدارة شؤونهم. إنهم يؤمنون بالحوار لحل أي مشكلة، وأحيانا يبالغون".

ونفى الأحمد ملاحظات أصدرها ابن علوي مؤخرا في مؤتمر بالبحرين، حين قال إنه "ربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بنفس المعاملة كدول أخرى في الشرق الأوسط، وإن الدول التي ليس لديها علاقات علنية مع إسرائيل تقيم علاقات باردة غالبا معها".

وتابع: "نحن واثقون بأنه حتى الأنظمة [العربية] التي تريد تطبيع العلاقات، سوف تتردد ولن تتمكن القيام بذلك في نهاية الأمر لأن شعوبها ترفض ذلك".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل لم تنجح حتى في تطبيع العلاقات بشكل تام مع مصر والأردن، اللتين لديهما اتفاقيات سلام مع الدولة اليهودية".



