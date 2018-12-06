عرض مغرٍ لـ«تريزيجيه» في الدوري السعودي

06 ديسمبر 2018 - 04:48 م

كشفت صحيفة فوتبول أرينا التركية، أن الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، تلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا رسميا لضم اللاعب مقابل 7 ملايين يورو في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن المدير الفني لفريق الشباب ماريوس سوموديكا مصمم على إتمام الصفقة وضم اللاعب في حين أن اللاعب مرحب بالانضمام للنادي السعودي، مطالبًا إدارة نادي بالموافقة على العرض السعودي.



