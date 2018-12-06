  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

وزير المالية

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

الأرصاد

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

السترات الصفراء

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

جمال عبدالناصر وهيكل

المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء

دار القضاء العالي

23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

مخدر الاستروكس

«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات

واللاعب يرحب

عرض مغرٍ لـ«تريزيجيه» في الدوري السعودي

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

عرض بـ142 مليون جنيه من السعودية لـ"تريزيجيه"

#

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

#

قرار بـ8 ملايين جنيه من الزمالك لـ"كهربا"

#

عبد الله السعيد في مهمة صعبة اليوم

المصريون

تريزيجيه

قاسم باشا

كشفت صحيفة فوتبول أرينا التركية، أن الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، تلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا رسميا لضم اللاعب مقابل 7 ملايين يورو في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن المدير الفني لفريق الشباب ماريوس سوموديكا مصمم على إتمام الصفقة وضم اللاعب في حين أن اللاعب مرحب بالانضمام للنادي السعودي، مطالبًا إدارة نادي بالموافقة على العرض السعودي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» القضاء التركي يرفض تعليق ارتداء الحجاب في الجيش
» نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس
» أزهريون يردون على«الجندي»: الجنة بها علاقات جنسية
» انهيار منزل مكون من 3 طوابق
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري
» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني
» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك
» إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص
» فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي
» بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الاتصالات" و"الإنتاج الحربي"
» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »