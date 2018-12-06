ننشر اعترافات المتهمين بتشكيل عصابة للسرقة بالإكراه

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اعترف 4 أشخاص بينهم ربة منزل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدد كبير من المواطنين بالإكراه، باستخدام أسلحة نارية، بارتكابهم ما يقرب من 30 جريمة سرقة بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المتهمون أنهم يحضرون من محافظة الفيوم التى يقيمون بها لارتكاب جرائمهم بمدينة 6 أكتوبر، ثم يعودون مرة أخرى إلى الفيوم هربا من مطاردة ورصد رجال المباحث لهم.

واعترف المتهمون البالغ عددهم 4 أشخاص بينهم ربة منزل، وهى والدة أحدهم، بسرقة الهواتف المحمولة وحافظات النقود وحقائب السيدات من المجنى عليهم، ثم بيعها لعملائهم بالفيوم والجيزة، واقتسام حصيلة المسروقات بينهم، وأكدوا أن دور المتهمة يقتصر على الاحتفاظ بالمسروقات وبيعها لعملائهم.

وأرشد المتهمون عن عدد كبير من المسروقات، كما أرشدوا عن الدراحة البخارية المستخدمة فى السرقات، والأسلحة النارية الخاصة بم، والتى تبين أنها غير مرخصة.

وتم الكشف عن نشاط المتهمين بعد أن تعددت البلاغات، أمام العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والتى تفيد بتعرض عدد من الأشخاص للسرقة بالإكراه، على يد 3 أشخاص، مستخدمين أسلحة نارية ودراجة بخارية في تهديد المواطين وسرقتهم بالإكراه.

وبإجراء التحريات توصل الرائد إسلام المهداوى، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى هوية المتهمين.

وتبين أن وراء تلك السرقات 3 عاطلين يستخدمون أسلحة نارية في تهديد الضحايا وسرقتهم بالإكراه، وربة منزل والدة أحدهم تساعدهم في ممارسة نشاطهم.

 وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير والنقيب محمود خميس على، بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر من القبض عليهم، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد كبير من الهواتف وحافظات النقود وحقائب السيدات المبلغ بسرقتها والدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب ما يقرب من 30 جريمة سرقة بالإكراه، وذكروا أنهم ظهروا في مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرات مراقبة خلال سرقتهم حقيبة من ربة منزل بالإكراه، وإطلاقهم النار خلال هروبهم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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