«الشحات» يُزين قائمة العين بمونديال الأندية

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الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات

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المصريون

مونديال الاندية

العين

تصدر حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي ومنتخب مصر، قائمة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الإمارات.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة العين للبطولة والتي شهدت تواجد الشحات ضمن الـ23 لاعبا من العين المستدعين للبطولة.

ويشارك العين في البطولة بعد فوزه ببطولة الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

ويلتقي العين الإماراتى في المباراة الافتتاحية مع وتيم ويلنجتون الأسترالى في افتتاح البطولة، الأربعاء المقبل.

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