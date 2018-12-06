«الشحات» يُزين قائمة العين بمونديال الأندية

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري
وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط
درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة
شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا
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23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة
الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية
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الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش
«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات
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