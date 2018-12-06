«الشحات» يُزين قائمة العين بمونديال الأندية

06 ديسمبر 2018 - 04:39 م

تصدر حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي ومنتخب مصر، قائمة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الإمارات.





وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة العين للبطولة والتي شهدت تواجد الشحات ضمن الـ23 لاعبا من العين المستدعين للبطولة.





ويشارك العين في البطولة بعد فوزه ببطولة الدوري الإماراتي الموسم الماضي.



