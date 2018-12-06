زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

06 ديسمبر 2018 - 04:33 م

أعلن الفاتيكان عن زيارة مرتقبة للبابا فرانسيس إلى الإمارات العربية، في فبراير، لحضور لقاء حوار عالمي بين الأديان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا سيزور أبوظبي، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير، للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

ووصفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، زيارة البابا بـ"التاريخية"، والتي جاءت تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

وقال ابن زايد: "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

وأضاف، في حسابه على "تويتر": "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل ا?خر".

يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل ا?خر. pic.twitter.com/7qiBhEhqI7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 6 ديسمبر 2018