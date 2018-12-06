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اكتشاف 3 حجرات دفن فرعوني بالفيوم

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آثار مصرية (أرشيفية)
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وكالات

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اثار

اكتشاف

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس، اكتشاف البعثة الأثرية المصرية في الفيوم بئر دفن أثري يحوي بقايا تماثيل فرعونية، شرق مقبرة الأمير واجي من عصر الدولة الوسطى (2123_1778ق.م)".

وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار إن "البئر يضم 3 حجرات للدفن، ويحوي جزءًا علويًا من تمثال مصنوع من الحجر الرملي، وجزء أوسط لتمثال آخر مصنوع من البازلت (معدن)".

كما يضم البئر الأثري أيضا "عددا من الأواني الفخارية، و3 رؤوس لأواني كانوبية (استخدمها القدماء المصريون في التحنيط)، عثر بداخل أحدها على أحشاء متوفى".

ورجح عشماوي أن يكون بئر الدفن تعرض للنهب في العصور القديمة، قبل أن يتم إعادة استخدامه كجبانة للدفن في عصور لاحقة، حسب البيان ذاته.



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