  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

وزير المالية

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

الأرصاد

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

السترات الصفراء

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

جمال عبدالناصر وهيكل

المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء

دار القضاء العالي

23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

مخدر الاستروكس

«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات

9 يناير..

محاكمة مدحت شلبي بتهمة سب "الخطيب"

قضايا وحوادث

عبدالحفيظ لـ مدحت شلبى:" عيب عليك"
عبدالحفيظ لـ مدحت شلبى:" عيب عليك"

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم

#

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

#

دفاع ضابط قاتل عفروتو: "الشهود كانوا يشترون المخدرات من الضحية"

#

محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم.. السبت

مدحت شلبي

رئيس النادى الأهلى

بيراميدز

محاكمة مدحت شلبى

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اولي جلسات محاكمة مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز بجلسة الإربعاء 9 يناير المقبل في بلاغ  الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات أعتبرها الخطيب تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة  25 سبتمبر الماضي ببرنامجه مساء بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالأجماع في جلسة اول اكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس ادارته ومن بينهم مدحت شلبي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» القضاء التركي يرفض تعليق ارتداء الحجاب في الجيش
» نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس
» أزهريون يردون على«الجندي»: الجنة بها علاقات جنسية
» انهيار منزل مكون من 3 طوابق
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري
» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني
» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك
» إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص
» فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي
» بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الاتصالات" و"الإنتاج الحربي"
» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »