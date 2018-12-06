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عبد الغفار: خطة لانشاء 8 جامعات تكنولوجية

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عبد الغفار وشوقى
عبد الغفار وشوقى

وكالات- حنان حمدتو

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير  التعليم العالي والبحث العلمي واقع التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين طالب و120 ألف عضو هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي المختلفة بمصر التي تشمل 26 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة و8 كليات تكنولوجية و157 معهد عالي و11 معهدا متوسطا، بالإضافة لجامعة الأزهر.

واضاف عبد الغفار خلال مشاركته والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  فى فعاليات الدورة الخامسة من (قمة المعرفة 2018: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) والتي تقام على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري بدبي ان  هناك خطة توسع في التعليم العالي في مصر تشمل إنشاء جامعات أهلية جديدة مثل الجلالة والملك سلمان، والعلمين، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، إلى جانب فتح أفرع لعدد من الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالي والبحث العلمي ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون وكالة الفضاء، وصندوق دعم الابتكار .

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلي إن الدولة تتبع خطة للتأكيد على تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية التي تقدمها بأن تكون جامعات ذكية “جامعات الجيل الرابع” وفقا لأحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة وملاحقة التطورات العلمية الحديثة في مجالات النانوتكنولوجي، والبايوتكنولوجي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والميكاترونكس، والبايومتركس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها .

منوها  إلى أهمية مراعاة المؤسسات التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم النظام التعليمي ليستطيع مواجهة تحديات المستقبل، مضيفا أن الإحصاءات العالمية تؤكد اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال العشر سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عاما نتيجة التطور التكنولوجي خاصة في المجال الصناعي، وأن مصر حريصة على أن تتلائم خطتها لتطوير التعليم مع تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن مصر تحتل المركز الـ 40 عالميا في مؤشر الابتكار، وفي جودة مؤسسات البحث العلمي، وفي دعم المواهب والقدرات الإبداعية، وضمن أفضل 20 دولة عالميا في مجال براءات الاختراع، وفي حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على النتائج الإيجابية التي استطاعت مؤسسات البحث العلمي في مصر تحقيقها خلال الأعوام الماضية في مجال جودة الأبحاث العلمية، وزيادة النشر الدولي، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات العالمية.


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