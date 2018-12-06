روسيا تعلن تشييد مركز لصيانة المروحيات فى مصنع حلوان

06 ديسمبر 2018 - 02:20 م

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" القابضة نيتها تشييد مركز عسكري لخدمة طائرات Mi-8/17 المروحية، وذلك بالإفادة من مرافق مصنع حلوان المصري حسب روسيا اليوم.

وأوضحت الشركة الروسية، أن مشروع البناء سينتهي العام المقبل وأن المركز سيعمل في المرحلة الأولى على خدمة وإصلاح مروحيات Mi-8T وMi-17-1V العاملة في القوات الجوية المصرية.

وتعمل مجموعة كبيرة من المروحيات الروسية الثقيلة في خدمة القوات الجوية المصرية، إذ تحتاج للصيانة بشكل دوري.

وشركة "مروحيات روسيا" هي الشركة الوحيدة في العالم القادرة على تنفيذ مهام خدمة وصيانة المروحيات الروسية، نظرًا للتقنيات المعقدة فيها.