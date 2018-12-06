النيابة تحيل مدرس هتك عرض طالبة داخل مدرسة للمحاكمة

06 ديسمبر 2018 - 02:11 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة مدرس متهم بهتك عرض طالبة داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت تورط المتهم فى الواقعة بهتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل المدرسة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وتابعت التحقيقات، أن أسرة الطالبة حررت بلاغًا، اتهمت فيه المدرس سالف الذكر بهتك عرض ابنتهم، وصدر قرار ضبط وإحضار المتهم وعقب التحقيق معه أصدرت النيابة قرارًا بحبسه.

جاء قرار الإحالة بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، ومن بينها تقرير الطب الشرعى وتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الطفلة المجنى عليها، وشهود العيان حول الواقعة.