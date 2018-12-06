فلسطين تدعو للتصويت ضد المشروع الأمريكي الموجه ضد حماس

06 ديسمبر 2018 - 02:09 م

أكدت الرئاسة الفلسطينية، ضرورة التصويت ضد المشروع الأمريكي الموجه ضد حركة «حماس»، والذي سيقدم لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، للتصويت عليه.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اليوم إلى أنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والاسلامية، والعديد من الدول الصديقة، من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأمريكي.

ومن جهة أخرى، أكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة التصويت لصالح المشروع المنفصل المقدم من أيرلندا، الذي يؤكد المرجعيات الدولية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.