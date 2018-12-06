  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

وزير المالية

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

الأرصاد

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

السترات الصفراء

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

جمال عبدالناصر وهيكل

المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء

دار القضاء العالي

23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

مخدر الاستروكس

«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات

«محمود الجندي» يكشف عن سبب انفصاله عن «عبلة كامل»

الصفحة الأخيرة

الجندي
الجندي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

أين يذهب المتفوقون

#

نصيحة صلاح التي غيرت وجهة "محمد محمود" من أوربا للأهلي

#

سر انفصال صباح عن «دنجوان» السينما

#

ألمانيا توقف توريدات الأسلحة للسعودية بشكل كامل

كشف الفنان محمود الجندي عن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل قائلًا: "أنا عرضت على عبلة كامل الزواج وهي وافقت على طول ولم تطالب مني أي شروط غير أني أعاملها بما يرضي الله، وكانت أحلى أيام معها وكانت جميلة".

وتابع: "كان نجمها بيعلي أكثر وأكثر مني، وأنها تطلب في أعمال فنية أكثر مني، وده كان السبب اللي أثر فيا، ومكنتش بحب أبقى عبء عليها كثير".

وأضاف: "هناك أدوار كثيرة عرضت عليه مجاملة لعبلة ولأنني زوجها، ولكن لم أقبل هذا الوضع"، موضحاً "أنها طلبت الطلاق منه لأن كان ردود أفعاله غريبة جدًا والتي جاءت بالسلب على علاقتهما الزوجية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» القضاء التركي يرفض تعليق ارتداء الحجاب في الجيش
» نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس
» أزهريون يردون على«الجندي»: الجنة بها علاقات جنسية
» انهيار منزل مكون من 3 طوابق
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري
» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني
» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك
» إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص
» فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي
» بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الاتصالات" و"الإنتاج الحربي"
» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »