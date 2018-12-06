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الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 592 جنيها
ارشيفية

محمد الخرو

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 617 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21: 617 جنيها

عيار 24: 705 جنيهات

الجنيه الذهب: 4936 جنيها

أوقية الذهب: 1234 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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