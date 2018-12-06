مدبولى: أيديكس عزز دور مصر الإقليمى والعالمى فى المجال العسكرى

06 ديسمبر 2018 - 01:42 م

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بمجهود الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على نجاح تنظيم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” الذى استضافته مصر لأول مرة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضى لافتًا الى أن التنظيم الناجح عكس الجهد الكبير الذى بذل فى مراحل الإعداد للمعرض، كما جاء اهتمام المسئولين والشركات الكبرى بالمشاركة الواسعة فى المعرض ليؤكد مكانة مصر بين دول العالم.

وأضاف مدبولى خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن استضافة مصر للمؤتمرات الدولية يدعم ويعزز دور وتأثير مصر فى دوائرها الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مصر انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجى، الذى استمر لنحو 21 يومًا، وكان له أثر كبير في مساهمة مصر فى صياغة رؤية دولية للحفاظ على التوازن البيئى والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، كما تستضيف مصر منتدى الاستثمار بشرم الشيخ “الكوميسا 2018″، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الفترة من 7 ــ 9 ديسمبر الجارى، برعاية رئيس الجمهورية، وحضور 10 رؤساء أفارقة، وأكثر من 60 متحدثا دوليا، مؤكدًا أن المؤتمر هذا العام يضيفُ على مصر مسئولية ودورا أكبر تجاه قضايا شعوب القارة في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.