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إخلاء سبيل رئيس نادى الصيد السابق بكفالة 50 ألف جنيه

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الخميس، إخلاء سبيل رئيس نادي الصيد السابق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى، وأجلت القضية لجلسة 4 فبراير المقبل لسماع الشهود.

 صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا وإيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى.

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف - عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لنظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.

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