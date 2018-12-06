اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين

06 ديسمبر 2018 - 01:31 م

أعلن مارتين جريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الخميس، عن إبرام اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين قسريًا بين الحكومة اليمنية المعترف فيها دوليًا وجماعة الحوثي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمبعوث الأممي من السويد قبيل بدء المشاورات بين الطرفين، حيث أكد لى أن "مستوى النجاح أعلى من ذلك" لافتا إلى أن طرفي الأزمة في اليمن الجالسين على جانبي الطاولة يتوجب عليهم القيام بـ"قرارات صعبة".

وأشار غريفيثس إلى أن مشكلة مطار العاصمة اليمنية، صنعاء سيطرح خلال المشاورات مؤكدا على أن "لا شك أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة".

ويشار إلى أن وزيرة الخارجية السويدية حضرت المؤتمر الصحفي إلى جانب المبعوث الأممي مؤكدة على أن "كل الأنظار تتجه اليوم إلى هنا، متمنية للأطراف اليمنية تحقيق التقدم الضروري المطلوب".