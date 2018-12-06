» الأمن ينجح فى منع مجزرة بشرية فى أسيوط

06 ديسمبر 2018 - 01:04 م

نجح قطاع الأمن العام في السيطرة على خصومة ثأرية في أسيوط ومنع ووأد أي محاولة للقتل وضبط القائمين بها لمنع ارتكاب جرائم جديدة حقنا للدماء.

وشارك في الحملة ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن، واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة ديروط وأسفرت عن ضبط 7 أفراد أطراف خصومات ثأرية، بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية وذخائر، "ضمت رشاشا، و3 بنادق آلية، وطبنجة، و5 فرد خرطوش، و425 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و25 خزينة لأسلحة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.