قيادى إخواني لمؤيدى مرسي: الصمود مش بالسجون

06 ديسمبر 2018 - 12:59 م

استنكر محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق الدعوات التي يرددها أنصار مرسى بأن الصمود والثبات، بحسب عدد السنوات التي تقضيها داخل السجون.

وأضاف عيسى على حسابه على "فيس بوك": "الثبات لا يقاس بعدد السنوات التي قضيتها بالسجون فهذا يتساوى فيه الصالح والطالح، الثبات هو فهم الواقع والعمل على تغييره".

وأوضح القيادي الإخواني أنه لا ينبغي أن يكون طول المكث في السجون هو مقياس تقييم الأشخاص ووضعهم في مراكز قيادية فكثيرًا ما يكون طول فترة الاعتقال سببًا فى انغلاق العقل وجمود الفكر ولذلك قالوا: "لا ولاية لأسير".

وأشار إلي أن القرضاوى والغزالى والباقورى والشرباصى والشيخ عبد المعز وغيرهم من قيادات الإخوان تنازلوا وخرجوا من السجون وخدموا الدعوة ونفعوا الإسلام أضعاف مضاعفة من الذين قضوا عمرهم داخل غرف السجون.

واختتم حديثه قائلاً: إن الذين خرجوا من السجون يقودون العمل، لم يكن لهم سيرة ذاتية ولا إمكانيات سوى سنوات قضوها فى السجون، بينما تم تنحية كفاءات بحجم القرضاوي والغزالى من جماعة الإخوان، بدعوى عدم الثبات، غفر الله للجميع.