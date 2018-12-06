راحة سلبية للاعبي الدراويش من التدريبات

06 ديسمبر 2018 - 12:54 م

منح البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلي اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على ماسيجير بطل بوروندى في الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا والصعود لدور الـ32 لملاقاة القطن الكاميرونى منتصف الشهر الجارى.

ويسافر الفريق صباح غدٍ الجمعة، إلى الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى في مباراة العودة لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الصعود للدور ثمن النهائى من البطولة.