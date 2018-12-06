4 أسباب وراء اصدار "الجنية البلاستيك"

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كشف تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، عن اسباب اتجاه مصر الى اصدار جنيهات بلاستيكية بدلا من الورقية، مشيرا الى إن الجنيه الورقي يتم إصداره ثم يتأثر سريعا، ويتم إعدامه، في فترة قصيرة.

وأضاف "ممتاز"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مصر تتجه الى النوع البلاستيكي من مادة "البوليمير" لان هذه المادة لها قوة عند الثني، وهذا يعني أن الخامة ستظل كما هي محتفظة بالرموز، ويسهل على المواطنين تمييز العملة المزورة من السليمة.

وتابع:" العملة الورقية يمكن أن تنقل الأمراض، لأنها يتم تناقلها من أيدي الناس التي يوجد بها عرق، وجيوبهم، وينقل أمراض غريبة"، مشيرا الى ان العملة البلاستيكية تضمن عدم نقل الأمراض، ثم سهولة كشف التزوير، وتقليل تكلفة الطباعة وتوزيعها واسترجاعها، مشددا على أن الجنية البلاستيكي يعيش ضعف مدة الجنية الورقي.


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