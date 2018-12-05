«تواضروس» يعلق على فستان رانيا يوسف..فماذا قال؟

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تواضروس

رانيا يوسف

البابا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قرأ في الجرائد عن ملابس إحدى الفنانات التي أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي، في إشارة إلى الفنانة رانيا يوسف، مشيرًا إلى أن «اللبس حرية شخصية، وليس لنا حق أن نتحدث فيه».

وأضاف البابا، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN »، مع عمرو عبدالحميد: «لا أستطيع مشاهدة فيلم أو مسرحية بشكل كامل لأن وقتي لا يسمح».

وأوضح أنه «لم يشاهد كل مباريات مصر في كأس العالم، وكان يرى الموجز فقط الخاص بالأهداف«، مضيفًا أتابع محمد صلاح الذي يمثل مصر بشكل كويس، وأنا فرحان ليه جدًا، وأي نجاح لمصر يحسب للبلد كلها.


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