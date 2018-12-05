«الكهرباء» تعترف بوجود أخطاء في الفواتير

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فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

متابعات - خالد الشرقاوي

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الكهرباء

أخطاء

فواتير

قراءة العداد

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وجود أخطاء في قراءات العدادات بعد إجراء عينة عشوائية، والتي نتج عنها ارتفاع القيمة على المواطن.

وتلقى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، اليوم الأربعاء، خطابا من وزير الكهرباء، استجابة للبيان الذي تقدم به النائب، حول قيام شركات الكهرباء بقراءات خاطئة في عدادات الكهرباء وعدم قراءة العداد بصفة منتظمة، الأمر الذي يجعل المواطن يتحمل قيمة أعلى وشريحة أعلى من شريحته.

وقال الوزير - في البيان المقدم لمتحدث البرلمان- إنه تم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء لمراجعة الفواتير وقراءات العدادات بمنطقة شبرا الخيمة، وتم سحب عينات عشوائية من الفواتير وكشوف الإصدار، وثبت بالفعل وجود أخطاء في القراءات والتي نتج عنها ارتفاع القيمة على المواطن.

وتابع البيان أن وزارة الكهرباء حريصة على تصحيح الأخطاء، لذا قامت الوزارة بإيقاف جميع الفواتير بالمنطقة لحين مراجعتها بالكامل ومضاهاتها بالقراءات الفعلية للعدادات، وسحب جميع الفواتير التي بها أخطاء في القراءة وإعادة حسابها على جميع أشهر الخلل وتقسيمها على المشتركين بما لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.

وأضاف أنه تقرر إصدار جزاءات صارمة لجميع المتسببين في هذه الأخطاء بدءا من رئيس القطاعات التجارية ورئيس القطاع ومديري العموم انتهاء بالعاملين بقسم الإصدار.


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