» «تريزيجيه» يقترب من الانتقال لجالطة سراي

05 ديسمبر 2018 - 08:34 م

اقترب محمود حسن تريزيجية لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، من ارتداء قميص جالطة سراي التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال نورسال بلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي، إن تريزيجية لاعب موهوب ويستحق التواجد في أكبر الأندية الأوروبية.

وأشار المدير الرياضي إن مستقبل اللاعب سيحدد في الأيام القليلة المقبلة، وتريزيجية من ركائز الفريق الأساسية حاليا، ونعمل علي جلب لاعب يقوم بالدور ذاته للإستفادة من بيع اللاعب المصري.

يذكر أن نادي جالطة سراي التركي أبدي رغبته في ضم اللاعب منذ الصيف الماضي.