أستاذ علم اجتماع: الزيادة السكانية مخطط يهودي

05 ديسمبر 2018 - 08:32 م

شددت الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، على ضرورة تغيير لغة الخطاب الإعلامي، وذلك لمعالجة الزيادة السكانية .

وأضافت "زكريا"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر حاليًا هي مخطط يهودي، حيث أننا بسببها لن نتمكن من إنجاز أي مشروع قومي.

وناشدت"زكريا"، الحكومة على التركيز على القرى لأنها معدومة الوعي بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدة أن خطاب رجال الدين بها يعرقل مواجهة تلك المشكلة.

وأوضحن أن الفقراء يصممون على الإنجاب كثيرًا، لأن الطفل بالنسبة لهم عامل إنتاجي وليس استهلاكي ، حيث يساعدهم علي المعيشة. مشيرة أن الحياة لدى الفقراء عبارة عن يومًا طويلًا، وليس لديهم مستقبل واضح.

وأوضحت "زكريا"، أنه يجب أن نتحدث مع الفقراء بطريقة تفكيرهم، حتى نستطيع أن نقنعهم بأن الزيادة السكانية تمثل خطر شديد على مستقبل مصر.