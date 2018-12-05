الديهي:الزيادة السكانية سبب المشاكل الاجتماعية

05 ديسمبر 2018 - 08:28 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن معدلات الزيادة السكانية في مصر من أعلي معدلات الزيادة في العالم كله.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاربعاء، أن جميع المشاكل الاجتماعية الموجودة في مصر منبثقة من الزيادة السكانية.

وقال "الديهي": "الدولة تحاول القضاء عى الزيادة السكانية، ولكن هل الثقافة والقوى الدينية والفن كانت قوى مؤثرة وناجزة في مواجهة الزيادة السكانية، الإجابة بالقطع لا".