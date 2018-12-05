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سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل بـ 140 ألف جنيه

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول سعر فستان الفنان رانيا يوسف المثير للجدل، والذي وصل إلى سبعة آلاف يورو، وهو ما يعادل 140 ألف جنيه مصري، ما أصاب عددا كبيرا من متابعيها بالذهول، نظرًا لارتفاع ثمنه، بينما لم يصدق آخرون الخبر، مؤكدين أنه رقم مبالغ فيه.

من جانبه، قال مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، في تصريحات صحفية: إن سعر فستان رانيا يوسف ليس مبالغًا فيه، فسبعة آلاف يورو هو رقم مناسب لهذا الفستان خاصة وإن كان تم شراؤه من أحد المحال التجارية بخارج مصر.

وأضاف البحيري أن أسعار الفساتين التي تشتريها النجمات من المحال التجارية تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف يورو.

وكشف البحيري أن هناك فساتين يتجاوز سعرها الستين ألف يورو، حيث كانت دنيا سمير غانم تنوي شراء فستان من أحد بيوت الأزياء الفرنسية الشهيرة، وتجاوز سعره المليون ومائتي ألف جنيه مصري، لذلك تراجعت عن قرارها، وقمت بتصميم نفس الفستان لها بسعر أقل بعشرات المرات.


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