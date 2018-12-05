» ريفر بلايت يصل «مدريد» لخوض نهائي القرن

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بوكا جونيور

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وصلت بعثة فريق ريفر بلايت الأرجنتينى إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، مساء اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدى بوكا جونيورز.

واتجهت بعثة ريفر بلايت إلى مدريد بعد مغادرة مطار إيزيزا الدولي فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، فى حالة من الهدوء بدون أى صخب وحضور جماهيرى.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادى ريال مدريد الإسبانى، إياب نهائى كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، الأحد المقبل، وذلك بعدما تأجلت المباراة مرتين بسبب أحداث الشغب ليتم نقلها خارج الأرجنتين.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة فى مباراة الإياب.


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