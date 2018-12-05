  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:10 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

أرشيفية

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

أرشيفية

وفد حقوقي مصري يطارد «الإخوان» في الكونجرس

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعترف بوجود أخطاء في الفواتير

السترات الصفراء

لفرض الاستقرار.. هل يخرج الجيش الفرنسي من ثكناته؟

مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

وزارة التربية والتعليم

الطلاب سيدخلون الامتحانات بالكتاب المدرسي في«النظام الجديد»

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر «منى برنس» بعد مقابلة السفير الإسرائيلي

السيسي

تكليفات جديدة من «السيسي» للحكومة

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

عهد التميمي لنصر الله: "كل عام وأنت بخير"

#

تفاصيل أزمة الفساد الضخمة التي ضربت حزب الله

#

اعتقال رئيس حزب الفجر "اليوناني" بسبب دعوته لانقلاب

إسرائيل

حزب الله

لبنان

نتنياهو

اتهمت زعيمة المعارضة في إسرائيل، تسيبي ليفني، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"التهويل" في قضية اكتشاف أنفاق تقول تل أبيب إنها لـ"حزب الله" اللبناني، لـ"أغراض سياسية".

وقالت ليفني، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "أثمّن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها، ولكن يجب إبقاء العملية ضمن حجمها الحقيقي".

وأضافت: "نحن لسنا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف خطوط العدو، نحن نتحدث عن نشاط هندسي على أرض ضمن سيادة دولة إسرائيل".

واتهمت ليفني التي كانت وزيرة خارجية خلال حرب 2006 مع "حزب الله"، نتنياهو بـ"تضخيم حجم الحدث".

وقالت إن "نتنياهو يسعى إلى جعل الناس ينسون الانتقادات التي وجهها له سكان جنوب إسرائيل، ممن اتّهموه بأنه فشل في وقف الهجمات الصاروخية على بلداتهم انطلاقاً من قطاع غزة".

وتابعت: "هذا هو السبب الذي دفعه (نتنياهو) إلى تحويل حدث يتصل بالهندسة الدفاعية، إلى عملية عسكرية دراماتيكية".وأوضحت أن ذلك "جرى لسببين: إما أن رئيس الوزراء يشعر بالهلع، أو أنه يريد أن ينشر الذعر لتبرير تصرفاته، أي تأخير الانتخابات والتخلي عن سكان جنوب إسرائيل".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد أنفاقا لـ"حزب الله" تسمح بالتسلل من لبنان إلى إسرائيل، وباشر عملية تدميرها.

وقال الجيش إن "الأنفاق ليست صالحة بعد لشن هجمات، ولا تشكل تهديداً فورياً لسكان شمال إسرائيل".

لكن نتنياهو الذي يطرح دائما نفسه بصفته حامي "أمن" إسرائيل لاستقطاب الناخبين، تحدث عبر شاشة التلفزيون، مساء الثلاثاء، ليشرح ما تمثله هذه الأنفاق، من "تهديد".

ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على ائتلافه في الحكم بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الشهر الماضي، عقب وقف إطلاق النار المثير للجدل في غزة، وهو ما ما قلص أغلبيته في الكنيست (البرلمان) إلى صوت واحد.

كما يواجه رئيس الوزراء مشكلات قانونية، إذ أوصت الشرطة الأحد بتوجيه تهمة الفساد له ولزوجته سارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «السبسي» يعلن تمديد حالة الطوارئ بتونس
» فرنسا: قرار زيادة أسعار الوقود يمكن إلغاؤه
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي
» «صلاح» على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي
» الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي
» «تريزيجيه» يقترب من الانتقال لجالطة سراي
» سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل بـ 140 ألف جنيه
» ريفر بلايت يصل «مدريد» لخوض نهائي القرن
» أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة
» الدواجن تواصل التراجع.. والخبراء: السعر لا يغطى التكلفة
» أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية