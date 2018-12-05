تعرف على دعاء عند نزول الأمطار

05 ديسمبر 2018 - 08:06 م

وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، عن فضل الدعاء أثناء سقوط المطر، ورجاء إجابته، وننشر الدعاء الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بلغه الصحابة، والتابعين.

وقد جاء فى حديث سهل بن سعد مرفوعا: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء، وتحت المطر)، كما ورد عدد من الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، خلال أوقات المطر، ومن أبرز تلك الأدعية: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد المطر قال:(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ).