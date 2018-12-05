هشام الخياط: الدكتوراه المصرية غير معترف بها في الخارج

05 ديسمبر 2018 - 08:03 م

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن الدكتوراه المصرية غير معترف بها عند تقديمها للعمل في الخارج إلا بعد الحصول على الزمالة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التعليم الطبى في مصر بحاجة لثورة حقيقية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن التعليم الطبى في مصر كان يدرس المنهج الإنجليزي، ولكن توقف ذلك في فترة السبعينيات.

وأوضح أن دولة الإمارات استعانت بمنهج جامعة السوربون، ويتم تدريسه في جامعاتها بعد توقيع اتفاقية تآخى بين جامعة أبوظبي والسوربون، ونفس الأمر يحدث في السعودية والكويت.