مدافع دجلة يقترب من الانتقال للأهلي

أمير سعد
اقترب محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.
وقال «مرعي» في تصريحات تلفزيونية: «المفاوضات مع الأهلي مازالت مستمرة لكنها ليست رسمية».
وأضاف: «أرحب بالتأكيد بالانتقال إلى الأهلي أي لاعب يتمنى اللعب في القلعة الحمراء».
وتابع: «خلال 48 ساعة يتحدد موقفي بشأن الانتقال إلى الأهلي».
كان الأهلي قد قدم عرضا بقيمة 10 مليون جنيه لشراء اللاعب إلا أن وادي دجلة طلب الحصول على 15 مليون.
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