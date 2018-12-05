مدافع دجلة يقترب من الانتقال للأهلي

05 ديسمبر 2018 - 08:03 م

اقترب محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال «مرعي» في تصريحات تلفزيونية: «المفاوضات مع الأهلي مازالت مستمرة لكنها ليست رسمية».

وأضاف: «أرحب بالتأكيد بالانتقال إلى الأهلي أي لاعب يتمنى اللعب في القلعة الحمراء».

وتابع: «خلال 48 ساعة يتحدد موقفي بشأن الانتقال إلى الأهلي».

كان الأهلي قد قدم عرضا بقيمة 10 مليون جنيه لشراء اللاعب إلا أن وادي دجلة طلب الحصول على 15 مليون.