  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

أرشيفية

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

أرشيفية

وفد حقوقي مصري يطارد «الإخوان» في الكونجرس

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعترف بوجود أخطاء في الفواتير

السترات الصفراء

لفرض الاستقرار.. هل يخرج الجيش الفرنسي من ثكناته؟

مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

وزارة التربية والتعليم

الطلاب سيدخلون الامتحانات بالكتاب المدرسي في«النظام الجديد»

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر «منى برنس» بعد مقابلة السفير الإسرائيلي

السيسي

تكليفات جديدة من «السيسي» للحكومة

مدافع دجلة يقترب من الانتقال للأهلي

الرياضة

وادي دجلة
وادي دجلة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نصيحة صلاح التي غيرت وجهة "محمد محمود" من أوربا للأهلي

#

مدافع إيفرتون: لست قلقًا من مواجهة محمد صلاح

#

علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

#

مدافع المنتخب يقترب من الانتقال للأهلي

المصريون

الاهلى

وادى دجلة

اقترب محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال «مرعي» في تصريحات تلفزيونية: «المفاوضات مع الأهلي مازالت مستمرة لكنها ليست رسمية».

وأضاف: «أرحب بالتأكيد بالانتقال إلى الأهلي أي لاعب يتمنى اللعب في القلعة الحمراء».

وتابع: «خلال 48 ساعة يتحدد موقفي بشأن الانتقال إلى الأهلي».

كان الأهلي قد قدم عرضا بقيمة 10 مليون جنيه لشراء اللاعب إلا أن وادي دجلة طلب الحصول على 15 مليون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «السبسي» يعلن تمديد حالة الطوارئ بتونس
» فرنسا: قرار زيادة أسعار الوقود يمكن إلغاؤه
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبيرنلي
» «صلاح» على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي
» الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي
» «تريزيجيه» يقترب من الانتقال لجالطة سراي
» سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل بـ 140 ألف جنيه
» ريفر بلايت يصل «مدريد» لخوض نهائي القرن
» أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة
» الدواجن تواصل التراجع.. والخبراء: السعر لا يغطى التكلفة
» أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية