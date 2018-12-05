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الطلاب سيدخلون الامتحانات بالكتاب المدرسي في«النظام الجديد»

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النظام الجديد

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عن إمكانية دخول الطلاب لامتحانات الصف الأول الثانوي بالكتاب في النظام التعليمي الجديد.

جاء ذلك وفق «انفوجراف» نشره «المركز» حول أهم 10 نقاط بـ«النظام الجديد» على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء.

وقال المركز، نقلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التجريبي الأول سيبدأ يوم الأحد 13 يناير، وينتهي الخميس 24 يناير.

ولفت إلى أنه ستعقد 4 امتحانات وفق النظام الجديد، في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو.

وأشار إلى أن الأسئلة ستقيس مدى فهم الطلب، وتبتعد عن نظام «الأسئلة المتوقعة».

وأوضح أن ورقة الأسئلة ستدمج مع أوراق الإجابة، مؤكدا أنه لا تغيير في امتحانات طلاب نظام الدمج عن الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن النتيجة النهائية للطالب تحتسب من آخر امتحانين في العام الدراسي، على أن يتم اعتماد أعلى درجة بينهم.



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