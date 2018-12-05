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حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريًا

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تصوير

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده، بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور، أربعة أيام على التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكنت النقيب أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان ،من ضبط "ا.م.ا" 38عاطل "أخرس " وذلك لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديد بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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