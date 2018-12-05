«هازنهوتل» مديرًا فنيًا لفريق ساوثامبتون

05 ديسمبر 2018 - 06:29 م

أعلن مسئولو ساوثامبتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعين النمساوي رالف هازنهوتل مديرًا فنيًا للفريق، لمدة عامين ونصف، خلفًا لمارك هيوز الذي أقيل من منصبه.

وأقال ساوثامبتون المدرب الويلزي هيوز عقب التعادل على أرضه 2-2 مع مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، ليتراجع الفريق إلى منطقة الهبوط بانتصار واحد في 14 مباراة.

ويعد المدرب النمساوي البالغ عمره 51 عامًا رابع مدرب لساوثامبتون خلال عامين، بعد إقالة كلود بويل وماوريسيو بليجرينو، منذ انتقال الهولندي رونالد كومان إلى تدريب إيفرتون في 2016.