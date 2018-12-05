غدا الحكم على متهم بـ"أحداث عنف النزهة"

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الجنايات

النزهة

التجمهر

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة المتهم أحمد محمد فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013.

تعقد الجلسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.


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