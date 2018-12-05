«شكري»: لا تراجع عن الـ13 شرطًا للمصالحة مع قطر

05 ديسمبر 2018 - 06:25 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لم يتم رصد أي تغيير حتى في سلوك وأفعال قطر تجاه العرب، تؤدي إلى إنهاء المقاطعة معها.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدي، اليوم في القاهرة، على أن قطر لا تزال تعمل على التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، بدون توقف وممارستها مستمرة ضد الدول الأربع «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين».

وركز على أنه لا يوجد أي تغيير في قائمة المطالب الـ 13 التي أعلنت عنها الدول العربية الأربعة، كشرط لإنهاء أزمة المقاطعة.