  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

وزارة التربية والتعليم

الطلاب سيدخلون الامتحانات بالكتاب المدرسي في«النظام الجديد»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

ما هو مصير "حماس" في حال إدانة الأمم المتحدة؟

السيسي

تكليفات جديدة من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر «منى برنس» بعد مقابلة السفير الإسرائيلي

أرشيفية

القوات المسلحة توقع عقود بيع أسلحة لشركات عالمية

الكويت

الكويت تمنع نساء 3 دول من دخول أراضيها

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

فياجرا

أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

«شكري»: لا تراجع عن الـ13 شرطًا للمصالحة مع قطر

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الخارجية: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

#

"الريال" يتراجع عن التعاقد مع "صلاح"

#

برلماني: "نفسنا نشوف حاجة بترخص"

قطر

سامح شكري

المصالحة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لم يتم رصد أي تغيير حتى في سلوك وأفعال قطر تجاه العرب، تؤدي إلى إنهاء المقاطعة معها.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدي، اليوم في القاهرة، على أن قطر لا تزال تعمل على التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، بدون توقف وممارستها مستمرة ضد الدول الأربع «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين».

وركز على أنه لا يوجد أي تغيير في قائمة المطالب الـ 13 التي أعلنت عنها الدول العربية الأربعة، كشرط لإنهاء أزمة المقاطعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

مقال لم أكتبه عن شيخ الأزهر والهلالي

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ32 بدوري الأبطال
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الجونة
» روسيا: أي دولة تنشر صواريخ أمريكية ستصبح هدفا محتملا
» «أوبك» تعلق على انسحاب قطر من المنظمة
» رسميًا.. «بيراميدز» يخطف صفقة الموسم من الأهلي
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وماسيجير البوروندى
» ننشر اعترافات المتهمين بالتعدي على الفتيات بالسويس
» رسميًا.. 16 ديسمبر موعدًا لمباراة السوبر الإيطالي بالسعودية
» «التعاون الإسلامي» تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
» إخلاء سبيل «رانيا يوسف» في قضية «الفستان الفاضح»
» «برزنتيشن» تحصل على حقوق بث مباريات أمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية