تفاصيل اتهام معلم بهتك عرض تلميذ بالقليوبية

05 ديسمبر 2018 - 06:23 م

شهدت مدرسة مجمع الخلفاء الراشدين التابعة لإدارة الخصوص التعليمية، واقعة محزنة، كان ضحيتها تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، حيث قام مدرس بالاعتداء الجنسي عليه، وهتك عرضه، داخل الفصل الدراسي، أثناء الوقت الذي يعقب فترتين للمدرسة، ولم يرحم طفولته، إلا أنه تم كشف جريمته الشنعاء واستبعاده من التدريس وحبسه على ذمة القضية.

وتوالت تحقيقات البحث الجنائي حول الواقعة، حيث سرد والد الطالب تفاصيل الواقعة البشعة، على نجله، قائلاً، نجلي طفل لا يعلم شيئا، وانا راجل اعمل فران، منذ الصباح الباكر، اذهب لعملي، من أجل لقمة العيش، ولم أصدق ما حدث كأنه كابوس يطاردني.

وتابع: فوجئت بنجلى يبكي ولم يستطيع الجلوس، فذهبت به إلى الطبيب والذي قام بالكشف عليه وعندما رأى نجلي، اندهش مما حدث له، وتم على الفور إبلاغ رجال الشرطة، حيث تبين أن مدرس هتك عرضه بالفصل الدراسي داخل المدرسة، وأنه أصيب بتهتك من الخلف.

وتوالت أقوال التلميذ، خلال تحقيقات البحث الجنائى، قائلا : المدرس"ك. ا" يعطي لنا مواد الرياضة والعربي بالفصل، وأنه كان يقوم باستدراجي، في الفصل أثناء الفترتين الصباحية والمسائية، وكان يطلب مني أن أجلس على الديسك، ويقوم بالاعتداء الجنسى عليه، وكان يقوم بتهديدى برمي من الشباك وقتلى، في حالة البوح والإفصاح عن ما يعمله معي.

وأكمل "الطالب" كنت بخاف منه أوي، ولم أعرف ماذا أعمل، انا خايف ليموتني مثلما كان يهددني.

ومن جانبه أنكر المدرس الواقعة قائلاً "معملتش حاجة، بيتبلى عليا".

ومن جانبه أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وقف مدرس يدعى «ح.ا» بمجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص عن العمل واستبعاده من التدريس، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة والتعدي عليه جنسيًا.

وقال "عجلان"، إن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم النظر في أمر فصل المدرس وتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، بالإضافة إلى أن المديرية أرسلت لجنة لفحص حال المدرسة بالكامل وسيتم التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، خاصة أن تلك الواقعة ليست الأولى ففي العام الماضي حدثت واقعة مماثلة أيضا.

وأمرت النيابة العامة بالخصوص برئاسة مصطفى البحراوي رئيس النيابة، بحبس المتهم 4 أيام، جددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرض الطالب على الطب الشرعي.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، يفيد ببلاغ ولي أمر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة مجمع الخلفاء الراشدين التابع لإدارة الخصوص، باتهام مدرس يدعى "ح.ا"، بالتعدي جنسيا عليه داخل المدرسة، تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.