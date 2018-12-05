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بلاغ للنائب العام يتهم وحيد حامد بنشر شائعات كاذبة

قضايا وحوادث

ايمن محفوظ
ايمن محفوظ

مصطفى صابر

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بلاغ

النائب العام

محامي

نشر اخبار كاذبة

وحيد حامد

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ ضد الكاتب وحيد حامد للنائب العام، لاتهامه  بنشر إشاعات كاذبة وإخفاء الأدلة عن العدالة.

وأضاف البلاغ أن المشكو زعم فى مقال  له أن هناك مخالفات في مستشفى 57357 وبعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقة  حيث تبين براءة مسئولى المستشفى من الادعاءات  والتي ثبت عدم صحّتها جملة وتفصيلا.

وأشار محفوظ في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم16175 لسنه 2018 عرائض النائب العام، إلى أن هذا يعد نشرا لأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن، مؤكدا أنه يجب معاقبة وحيد حامد  طبقا للمادة  145 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبة  كل من علم بارتكاب جناية أو جنحة، و كان لديه ما يحمل علي الاعتقاد بوقوعها  بالحبس ، والماده 188 عقوبات" يعاقب بذات العقوبة من نشر إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي،  ونشر الفزع بين الناس، أو الإصرار بالمصلحة العامة" .

وأستكمل،  أنه بإقرار المشكو في حقه بأنه يملك مستندات تؤيد إدعائه علي صحة ماقرره من مخالفات بمستشفي 57357 ولم يقدمها للعدالة، فإنه يكون فعله دائر بين نشر الإشاعات الكاذبة وإخفاء الأدلة عن العدالة فيكون فعله في الفرضين مؤثما  طبقا لنص المواد 32 و80 فقره د و102 مكرر و145و188 من قانون العقوبات.


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