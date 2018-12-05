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بالفيديو.. قردة من آكلي اللحوم يحتلون جزيرة ليبيرية ويطاردون سكانها

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قردة من آكلي اللحوم يحتلون جزيرة ليبيرية ويطاردون سكانها
قردة من آكلي اللحوم يحتلون جزيرة ليبيرية ويطاردون سكانها

وكالات - خالد الشرقاوي

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قردة

آكلي اللحوم

جزيرة ليبيريا

أصيب سكان جزيرة في ليبيريا بالذعر بعد هروب عدد كبير من القردة آكلي لحوم البشر، من المختبرات الأمريكية الموجودة لديهم ومهاجمتهم للمواطنين في الشوارع.

ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن القردة من نوع الشمبانزي مصابة بأمراض معدية، نشرت الرعب بين مواطني الجزيرة بعد هروبهم من المختبر وانتشارهم بالشوارع.

وأكد المواطنون شعورهم بالرعب لكون الحيوانات شديدة العدوانية تجاه الجنس البشري، خاصة المصورين الذي اهتموا برصد الحادث، كما أنهم حاولوا منع أي من البشر من التواجد على شواطئ الجزيرة من خلال إخافتهم.

وأكد سكان الجزيرة أن هذه القرود من نوعية الحيوانات آكلة لحوم البشر، مؤكدين اختبائهم داخل منازلهم بالوقت الحالي لحين إيجاد حل.


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