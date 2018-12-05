  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
مجلس التعاون الخليجي

قبل قمة الخليج.. رسالة من قطر إلى دول المقاطعة

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

وزارة التربية والتعليم

الطلاب سيدخلون الامتحانات بالكتاب المدرسي في«النظام الجديد»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

ما هو مصير "حماس" في حال إدانة الأمم المتحدة؟

السيسي

تكليفات جديدة من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر «منى برنس» بعد مقابلة السفير الإسرائيلي

أرشيفية

القوات المسلحة توقع عقود بيع أسلحة لشركات عالمية

الكويت

الكويت تمنع نساء 3 دول من دخول أراضيها

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

فياجرا

أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

حصاد «إيديكس2018»..

القوات المسلحة توقع عقود بيع أسلحة لشركات عالمية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يطلق اسم الشهيد زكريا سليمان على مدرسة بمحافظة البحيرة

#

المتحدث العسكري يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

#

البيان 29 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة سيناء 2018

#

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

القوات المسلحة

اسلحة

بيع

إيديكس

وقعت القوات المسلحة عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض إيدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي ينظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل في شراكة بين كل من شركة نافال جروب الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب.

وتوقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصريًا بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

ووقع الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، مع مدير تنفيذ العقود بشركة داسو الفرنسية، اتفاقية التأمين الفنى الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز رافال، وتنص الاتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الاستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية، كما وقع قائد القوات الجوية اتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذى لشركة كاتيك الصينية.

كما وقع الفريق علي فهمى قائد قوات الدفاع الجوي، مع المدير التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية اتفاقية توريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوي.

وأكد الفريق على فهمي أنه تمت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذه النوعية من الرادارات والتي تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوى باكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

كما وقع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع رئيس شركة تالس الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الجزء الأول من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتي تعمل مع الأقمار الصناعية.

ووقع مدير إدارة الإشارة مع ممثل شركة أكتيا الفرنسية الجزء الثانى من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التي تعمل مع الأقمار الصناعية كذلك توقيع اتفاقية مع ممثل شركة (EID ) البرتغالية اتفاقية لتوريد نظام اتصال داخلى.

كما وقع مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة اتفاقيتين مع شركة إيجمان البوسنية تنص على تدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة، كذلك إبرام 3 عقود مع شركة أوبتكس البلغارية تتضمن تدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية كما تم توقيع اتفاقية مع شركة يوجو إمبورت الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة.

ووقع مدير إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة تعاقد مع شركة ساميل 90 البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية.

تأتى تلك الصفقات نتيجة لنجاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، وبما يساهم في دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

مقال لم أكتبه عن شيخ الأزهر والهلالي

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ32 بدوري الأبطال
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام الجونة
» روسيا: أي دولة تنشر صواريخ أمريكية ستصبح هدفا محتملا
» «أوبك» تعلق على انسحاب قطر من المنظمة
» رسميًا.. «بيراميدز» يخطف صفقة الموسم من الأهلي
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وماسيجير البوروندى
» ننشر اعترافات المتهمين بالتعدي على الفتيات بالسويس
» رسميًا.. 16 ديسمبر موعدًا لمباراة السوبر الإيطالي بالسعودية
» «التعاون الإسلامي» تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
» إخلاء سبيل «رانيا يوسف» في قضية «الفستان الفاضح»
» «برزنتيشن» تحصل على حقوق بث مباريات أمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية