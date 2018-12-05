أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

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النساء

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فياجرا

عثر الأهالي على ربة منزل متوفاة بحى السيدة زينب، داخل سيارة تاكسى، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقتها بالسيارة، وبسؤاله اعترف بأنه كان يمارس الرذيلة مع السيدة داخل شقته عقب تناولها الفياجرا النسائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة السيدة زينب التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من سائق تاكسى أفاد فيه أن شخصا ومعه سيدة استقلا السيارة، وأثناء سيره بالطريق فوجئ بوفاة السيدة التى بصحبة السائق، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقة المتوفاة.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بأنه أقام علاقة جنسية آثمة مع المتوفاة مقابل حصولها منه على 200 جنيه، وأثناء ممارسة الرذيلة معه داخل شقته، تناولت المتوفاة عقاقير طبيبة قالت له أنها فياجرا نسائية.

وأضاف المتهم أنه عقب انتهاء ممارسة الرذيلة مع المتوفاة، اصطحابها واستقل تاكسى لتوصيلها إلى أهلها، ولكنه فوجئ بأنها لا تتحرك داخل التاكسى وتوفيت، وتم إحالة المتهم إلى نيابة السيدة زينب التى أمرت باستدعاء أهلية المتوفاة.



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