مواطن يحاول إلقاء نفسه من «شباك تموين أسيوط»

05 ديسمبر 2018 - 05:08 م

حاول مواطن الانتحار، بإلقاء نفسه من شُرفة مكتب وكيل وزارة التموين بأسيوط، الكائن بالطابق الثامن بمبنى مجمع المصالح، بسبب «خصم 4 أفراد من بطاقته التموينية».

كان المهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، قد فوجئ بقيام المدعو «م. ق. ع» بنزع ملابسه أمام مكتبه ومحاولة إلقاء نفسه من شرفة المكتب، إلا أن العناية الإلهية وقيام وكيل الوزارة بمعاونة كمال خليفة، وكيل المديرية، بالإمساك بالمدعو قبل سقوط كامل جسده من شرفة المكتب.

وتمت تهدئة الوضع، وأمر وكيل الوزارة بصرف كامل حصته من الخبز، لحين فحص المشكلة وإنهاء حلها.

كان قد اشتكى المواطن (م. ق. ع.) بخصم 4 أفراد من بطاقته من أصل 5 ليصبح عدد الأفراد شخصا واحدا، ما يدفعه لشراء خبز بـ15 جنيهًا لأبنائه يوميًا.



