  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
الكويت

الكويت تمنع نساء 3 دول من دخول أراضيها

جامعة أسيوط

جامعة أسيوط : الطالب المعتدي على أستاذه «مريض نفسي»

خاشقجي

تركيا: ناقشنا قضية خاشقجي بـ«الناتو» وقد نلجأ لتحقيق دولي

فياجرا

أول حالة وفاة بسبب الفياجرا النسائية

أمطار

طقس سيئ وأمطار رعدية لمدة يومين

بطاقة التموين

مواطن يحاول إلقاء نفسه من «شباك تموين أسيوط»

رانيا يوسف

إخلاء سبيل «رانيا يوسف» في قضية «الفستان الفاضح»

الجامع الأزهر

السياحة الدينية في مصر.. كنوز مهدرة

صلاح

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة

محافظ المنوفية

محاكمة محافظ المنوفية بتهمة الكسب غير المشروع

خصموا 4 أفراد من بطاقته..

مواطن يحاول إلقاء نفسه من «شباك تموين أسيوط»

قضايا وحوادث

بطاقة التموين
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة

#

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالمنيا

#

خفير يطلق النار على نفسه بعد سرقة موتور مياه

#

بالتفاصيل.. أسباب محاولة مهندس الانتحار تحت عجلات المترو

انتحار

التموين

خصم

بطايق

حاول مواطن الانتحار، بإلقاء نفسه من شُرفة مكتب وكيل وزارة التموين بأسيوط، الكائن بالطابق الثامن بمبنى مجمع المصالح، بسبب «خصم 4 أفراد من بطاقته التموينية».

كان المهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، قد فوجئ بقيام المدعو «م. ق. ع» بنزع ملابسه أمام مكتبه ومحاولة إلقاء نفسه من شرفة المكتب، إلا أن العناية الإلهية وقيام وكيل الوزارة بمعاونة كمال خليفة، وكيل المديرية، بالإمساك بالمدعو قبل سقوط كامل جسده من شرفة المكتب.

وتمت تهدئة الوضع، وأمر وكيل الوزارة بصرف كامل حصته من الخبز، لحين فحص المشكلة وإنهاء حلها.

كان قد اشتكى المواطن (م. ق. ع.) بخصم 4 أفراد من بطاقته من أصل 5 ليصبح عدد الأفراد شخصا واحدا، ما يدفعه لشراء خبز بـ15 جنيهًا لأبنائه يوميًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وماسيجير البوروندى
» الحبس عامين لـ«جزار الدقي» المتهم بذبح كلب
» «برزنتيشن» تحصل على حقوق بث مباريات أمم أفريقيا
» مقتل 25 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي في سوريا
» محاكمة محافظ المنوفية بتهمة الكسب غير المشروع
» «الجنايات» تقضي بالمؤبد لـ «بديع والشاطر»
» الاتحاد العربي يُغرم قائد الأهلي
» البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه
» النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران لـ"الجنايات"
» هكذا علق ساويرس على شاب تخلى عن ملابسه لفقير
» جنرال أمريكي يكشف مكان البغدادي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية