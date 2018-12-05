طقس سيئ وأمطار رعدية لمدة يومين

05 ديسمبر 2018 - 05:03 م

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السيء حتى يوم الجمعة، مع حالة من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن ذلك الطقس يصل لذروته يوم غد الخميس.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والتى سيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وسيناء.

وأشار "عبدالعال"، في تصريحات صحفية، إلى أن جنوب البلاد سيشهد أمطارًا غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنها لن تصل لحد السيول.