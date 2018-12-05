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الحبس عامين لـ«جزار الدقي» المتهم بذبح كلب

قضايا وحوادث

كلب الدقي
كلب الدقي

متابعات - خالد الشرقاوي

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قضت محكمة جنح الدقي، عصر اليوم الأربعاء، بالحبس عامين للمتهم أحمد سيد أحمد المعروف بـ"جزار الدقي" لاتهامه بقتل كلب وإصابة آخر ملك جاره بالاعتداء عليهما بـ"ساطور"، لادعائه هجوم أحد الكلبين عليه وإصابته.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى مذكرة من النيابة تفيد ضبط وإحضار لأحد الأشخاص متورط فى قتل كلب وإصابة آخر، بعد انتشار مقطع فيديو للكلبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها موقع "فيس بوك"، يظهر به مشهد مؤثر للكلبين بعد الاعتداء عليهما بساطور.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أنَّ المتهم يدعى "أحمد. س. ع"، جزار ويمتلك محل جزارة بالدقي، وأنَّ الكلبين ملك جاره، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد حسام العباسي معاون مباحث قسم الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل للعقيد عمرو البعري مفتش مباحث شمال الجيزة، سبب اعتدائه على الكلبين أن أحدهما تسبب في عقره سابقًا عقب هجومه عليه، ما دفعه لاتخاذ قرار بالانتقام منهما وقتلهما.


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