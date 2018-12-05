» مقتل 25 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي في سوريا

05 ديسمبر 2018 - 04:45 م

قتل 25 مدنيا على الأقل وجرح العشرات في قصف للتحالف الدولي على مدينة هجين الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي بريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية قولها: "إن قصفا شديدا استهدف أحياء المدينة السكنية التي نزح منها معظم سكانها، ما أسفر عن مقتل 25 مدنيا على الأقل وجرح العشرات".

ويأتي قصف التحالف على المدينة وسط فشل محاولات التقدم لعناصر منظمة ب ي د / بي كا كا الإرهابية باتجاه المدينة.

في السياق ذاته اعتقلت "ب ي د" عشرات الهاربين من مناطق داعش بريف دير الزور الشرقي، وقامت باحتجازهم إلى مدارس مدينة البصيرة بريف دير الزور.

وأكدت المصادر أن عناصر "ب ي د" يبتزون المحتجزين بدفع المال ومن لا يدفع يتهمونه بأنه عناصر من داعش.

واندلعت اشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في 11 سبتمبر الماضي للسيطرة على آخر مناطق سيطرة داعش في دير الزور.

وشنت عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" هجمات مكثفة بدعم أمريكي وفرنسي على "داعش"، للسيطرة على كامل أرجاء المحافظة الغنية بالنفط.

ورغم الدعم الأمريكي والفرنسي، لم يحرز "ي ب ك" تقدما مذكورا، في ظل قيام داعش بهجمات مضادة عنيفة دفاعا عن آخر معاقله في المنطقة.



