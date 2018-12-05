» «برزنتيشن» تحصل على حقوق بث مباريات أمم أفريقيا

05 ديسمبر 2018 - 04:42 م

حصلت شركة برزنتيشن سبورتس، الراعي الرسمي للكرة المصرية، على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.

ولأول مرة تنجح شركة مصرية وطنية في كسر احتكار الشركات العالمية الأخرى، وتوقع عقدًا مباشرًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للحصول على الحقوق التجارية وكذلك حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر.

وعبر محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن توقيع العقد للبطولة الشاطئية يعتبر خطوة على طريق كسر احتكار البطولات، وبثها عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة.

أشار كامل إلى أن البطولة التي ستشهد حضورا كثيفا في شرم الشيخ، ستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، من أجل توفير أكبر قدر من المشاهدة الجماهيرية ودعم المنتخب المصري للكرة الشاطئية في إطار حملته نحو التتويج بلقب البطولة.